Прогноз погоди в Києві 9 березня — якою буде температура

У неділю, 9 березня, у Києві та Київській області очікується переважно спокійна та комфортна погода без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +11...+13 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода у Києві 9 березня

За прогнозом синоптиків, на території області буде невелика хмарність, але опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +1 °С до -4 °С. У денні години повітря прогріється до +9…+14 °С.

Водночас у Києві вночі прогнозують близько 0°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+13 °С.

Зазначимо, завтра температура в Україні підніметься до +17 °С. Найтепліше буде у західних областях.

Тепло прогнозує також синоптик Наталка Діденко. За її словами, по всій території країни пануватиме весняна краса, а через антициклон опадів не передбачається.