Прогноз погоды на Киевщине на Рождество 25 декабря

Синоптики порадовали погодой в Киеве на Рождество
В Киеве и области в среду, 25 декабря, облачно без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+3 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.
Погода на Киевщине 25 декабря
По словам синоптиков, в области завтра будет облачно и без осадков. Ночью и утром будет идти туман, ветер прогнозируют северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- ночью и днем -2...+3 °С;
- в Киеве в течение суток около 0 °С.
Напомним, в Харькове облачная погода завтра, однако осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем поднимется до +4 °C.
А в Укргидрометцентре спрогнозировали, что на Украине будет небольшой мокрый снег на Рождество.
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