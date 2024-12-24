Прогноз погоды на Киевщине на Рождество 25 декабря

Люди на улице. Иллюстративное фото: Каштан NEWS

В Киеве и области в среду, 25 декабря, облачно без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+3 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.

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По словам синоптиков, в области завтра будет облачно и без осадков. Ночью и утром будет идти туман, ветер прогнозируют северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

ночью и днем -2...+3 °С;

в Киеве в течение суток около 0 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, в Харькове облачная погода завтра, однако осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем поднимется до +4 °C.

А в Укргидрометцентре спрогнозировали, что на Украине будет небольшой мокрый снег на Рождество.