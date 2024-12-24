Прогноз погоди на Київщині на Різдво 25 грудня

Синоптики порадували погодою у Києві на Різдво
У Києві та області у середу, 25 грудня, очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах -2...+3 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.
Погода на Київщині 25 грудня
За словами синоптиків, в області завтра буде хмарно та без опадів. Вночі та вранці очікується туман, вітер прогнозують північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі та вдень -2...+3 °С;
- у Києві протягом доби близько 0 °С.
Нагадаємо, у Харкові буде хмарна погода завтра, однак опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підніметься до +4 °C.
А в Укргідрометцентрі спрогнозували, що в Україні буде невеликий мокрий сніг на Різдво.
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