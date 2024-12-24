Прогноз погоди на Київщині на Різдво 25 грудня

Люди на вулиці. Ілюстративне фото: Каштан NEWS

У Києві та області у середу, 25 грудня, очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах -2...+3 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.

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Погода на Київщині 25 грудня

За словами синоптиків, в області завтра буде хмарно та без опадів. Вночі та вранці очікується туман, вітер прогнозують північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі та вдень -2...+3 °С;

у Києві протягом доби близько 0 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, у Харкові буде хмарна погода завтра, однак опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підніметься до +4 °C.

А в Укргідрометцентрі спрогнозували, що в Україні буде невеликий мокрий сніг на Різдво.