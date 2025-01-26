Погода в Киеве на 27 января — прогноз погоды на завтра

Девушки гуляют по улице. Фото: Kufer Media

В Киеве и области в понедельник, 27 января, погода будет теплой. По прогнозам синоптиков, отметки термометра поднимутся до +10 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр

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Погода в Киеве и области 27 января

В столице завтра, 27 января, будет облачно с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью в области будет 0...+5 °C, днем +5...+10 °C. В Киеве - ночью +1...+3 °C тепла, днем +7...+9 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 27 января. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе в понедельник, 27 января, будет облачно, но без осадков. Ночью и утром возможен туман, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными на дорогах.

В Харькове и области завтра, 27 января, также будет облачно. Осадков не ожидается, но будет туман и сильный ветер.