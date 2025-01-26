Погода у Києві на 27 січня — прогноз погоди на завтра

Дівчата гуляють вулицею. Фото: Kufer Media

У Києві та області в понеділок, 27 січня, погода буде теплою. За прогнозами синоптиків, позначки термометра піднімуться до +10 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Києві та області 27 січня

У столиці завтра, 27 січня, буде хмарно з проясненнями. Опадів у цей день не очікується. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі в області буде 0...+5 °C, вдень +5...+10 °C. У Києві — вночі +1...+3 °C тепла, вдень +7...+9 °C.

Прогноз погоди в Києві на 27 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі в понеділок, 27 січня, буде хмарно, але без опадів. Вночі та вранці можливий туман, тому водіям та пішоходам варто бути обережними на дорогах.

У Харкові та області завтра, 27 січня, також буде хмарною. Опадів не очікується, але буде туман та сильний вітер.