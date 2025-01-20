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Синоптики порадовали прогнозом погоды в Киеве на завтра

20 января 2025 16:17
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Киеве и области 21 января — что прогнозируют синоптики
Люди гуляют в Киеве. Фото: Вечірній Київ
Светлана Силенко - Редактор

Завтра в Киеве и области прогнозируют теплую погоду. Осадков в столице не ожидается, но небо затянут облака.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в понедельник, 20 января.

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Прогноз погоды в Киеве и области на 21 января

Во вторник, 21 января, погода в Киеве будет облачной с прояснениями. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

Какой будет погода в Киеве 21 января
Прогноз погоды в Киеве и области на 21 января. Фото: скриншот

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в области будет +2...-3 °C, днем 0...+5 °C. В Киеве ночью отметки термометра будут держаться около 0 °C, днем +1...+3 °C.

Напомним, на Харьковщине 21 января синоптики не прогнозируют осадков. Однако жителей региона предупреждают о тумане и гололедице.

Погода в Украине во вторник, 21 января, будет теплой. Осадков не ожидается, но возможны утренние туманы и увеличение влажности воздуха.

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