Погода в Киеве и области 21 января — что прогнозируют синоптики

Синоптики порадовали прогнозом погоды в Киеве на завтра
Завтра в Киеве и области прогнозируют теплую погоду. Осадков в столице не ожидается, но небо затянут облака.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в понедельник, 20 января.
Прогноз погоды в Киеве и области на 21 января
Во вторник, 21 января, погода в Киеве будет облачной с прояснениями. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в области будет +2...-3 °C, днем 0...+5 °C. В Киеве ночью отметки термометра будут держаться около 0 °C, днем +1...+3 °C.
Напомним, на Харьковщине 21 января синоптики не прогнозируют осадков. Однако жителей региона предупреждают о тумане и гололедице.
Погода в Украине во вторник, 21 января, будет теплой. Осадков не ожидается, но возможны утренние туманы и увеличение влажности воздуха.
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