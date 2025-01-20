Погода у Києві та області 21 січня — що прогнозують синоптики

Люди гуляють у Києві. Фото: Вечірній Київ

Завтра у Києві та області прогнозують теплу погоду. Опадів у столиці не очікується, але небо затягнуть хмари.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook в понеділок, 20 січня.

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Прогноз погоди у Києві та області на 21 січня

У вівторок, 21 січня, погода в Києві буде хмарною з проясненнями. Опадів цього дня синоптики не прогнозують.

Прогноз погоди в Києві та області на 21 січня. Фото: скриншот

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі в області буде +2...-3 °C, вдень 0...+5 °C. У Києві вночі позначки термометра будуть триматись близько 0 °C, вдень +1...+3 °C.

Нагадаємо, на Харківщині 21 січня синоптики не прогнозують опадів. Однак жителів регіону попереджають про туман та ожеледицю.

Погода в Україні у вівторок, 21 січня, буде теплою. Опадів не очікується, але можливі ранкові тумани та збільшення вологості повітря.