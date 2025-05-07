Погода в Киеве 8 мая — ожидается потепление

Синоптики порадовали прогнозом погоды в Киеве на завтра
Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
В Киеве и области в четверг, 8 мая, прогнозируют облачную погоду без осадков. Столбики термометров днем покажут около +12...+14 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
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Прогноз погоды на Киевщине на 8 мая
Завтра будет переменная облачность, без осадков. Ожидается ветер северного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки -3...0 °С;
- днем +9...+14 °С.
В то же время в Киеве ожидается ночью +4...+6 °С, днем — +12...+14 °С.
Напомним, в Украине завтра задержится прохладная погода и местами пройдут дожди.
А в Харькове завтра прогнозируют ночью дождь, днем — температура воздуха достигнет +18 °С.
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