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Синоптики порадували прогнозом погоди у Києві на завтра

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Дата публікації: 7 травня 2025 20:12
Погода у Києві 8 травня — очікується потепління
Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області в четвер, 8 травня, прогнозують хмарну погоду без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +12...+14 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Завтра буде мінлива хмарність, без опадів. Очікується вітер північного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:

  • вночі +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки -3...0 °С; 
  • вдень +9...+14 °С.

Водночас у Києві очікується вночі +4...+6 °С, вдень — +12...+14 °С.

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Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, в Україні завтра затримається прохолодна погода та подекуди пройдуть дощі.

А в Харкові завтра прогнозують вночі дощ, вдень — температура повітря сягне +18 °С.

погода Київ Київська область прогноз погоди травень
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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