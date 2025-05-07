Погода у Києві 8 травня — очікується потепління

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області в четвер, 8 травня, прогнозують хмарну погоду без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +12...+14 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на Київщині на 8 травня

Завтра буде мінлива хмарність, без опадів. Очікується вітер північного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки -3...0 °С;

вдень +9...+14 °С.

Водночас у Києві очікується вночі +4...+6 °С, вдень — +12...+14 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, в Україні завтра затримається прохолодна погода та подекуди пройдуть дощі.

А в Харкові завтра прогнозують вночі дощ, вдень — температура повітря сягне +18 °С.