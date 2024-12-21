Прогноз погоды на Киевщине 22 декабря — синоптики рассказали о холоде

Синоптики сообщили о плохой погоде в Киевской области завтра
В Киеве и области в воскресенье, 22 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков можно не опасаться, однако температура воздуха будет достаточно низкой. Наибольшие показатели будут достигать +2 °C.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
Погода в Киевской области 22 декабря
В Киевской области облачно с прояснениями. Обойдётся без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2°С. В Киеве термометр остановится на нулевой отметке.
Напомним, в Украине на Рождество, 25 декабря, температура воздуха составит около 0 °C. Таким образом, погода не изменится.
Также, по прогнозам синоптиков, наибольших снегопадов следует остерегаться в январе.
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