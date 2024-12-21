Прогноз погоды на Киевщине 22 декабря — синоптики рассказали о холоде

Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и области в воскресенье, 22 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков можно не опасаться, однако температура воздуха будет достаточно низкой. Наибольшие показатели будут достигать +2 °C.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Погода в Киевской области 22 декабря

В Киевской области облачно с прояснениями. Обойдётся без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2°С. В Киеве термометр остановится на нулевой отметке.

Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине на Рождество, 25 декабря, температура воздуха составит около 0 °C. Таким образом, погода не изменится.

Также, по прогнозам синоптиков, наибольших снегопадов следует остерегаться в январе.