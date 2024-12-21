Прогноз погоди на Київщині 22 грудня — синоптики розповіли про холод

Жінка іде вулицею. Фото: Новини.LIVE

У Києві та облісті у неділю, 22 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів можна не остерігатися, проте температура повітря буде достатньо низькою. Найбільші показники сягатимуть лише +2 °C.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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У Київській області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області протягом доби коливатиметься в межах -3...+2 °С. У Києві термометр зупиниться на нульовій позначці.

Погода у Київській області. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні на Різдво, 25 грудня, температура повітря буде близько 0 °C. Таким чином, погода особливо не зміниться.

Також, за прогнозами синоптиків, найбільших снігопадів варто остерігатися у січні.