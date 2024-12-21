Прогноз погоди на Київщині 22 грудня — синоптики розповіли про холод

Синоптики повідомили про невтішну погоду на Київщині завтра
У Києві та облісті у неділю, 22 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів можна не остерігатися, проте температура повітря буде достатньо низькою. Найбільші показники сягатимуть лише +2 °C.
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
Погода на Київщині 22 грудня
У Київській області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря по області протягом доби коливатиметься в межах -3...+2 °С. У Києві термометр зупиниться на нульовій позначці.
Нагадаємо, в Україні на Різдво, 25 грудня, температура повітря буде близько 0 °C. Таким чином, погода особливо не зміниться.
Також, за прогнозами синоптиків, найбільших снігопадів варто остерігатися у січні.
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