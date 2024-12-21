Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Синоптики повідомили про невтішну погоду на Київщині завтра arrow

Синоптики повідомили про невтішну погоду на Київщині завтра

21 грудня 2024 19:18
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на Київщині 22 грудня — синоптики розповіли про холод
Жінка іде вулицею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У Києві та облісті у неділю, 22 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів можна не остерігатися, проте температура повітря буде достатньо низькою. Найбільші показники сягатимуть лише +2 °C.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода на Київщині 22 грудня

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області протягом доби коливатиметься в межах -3...+2 °С. У Києві термометр зупиниться на нульовій позначці.

погода у Київській області
Погода у Київській області. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні на Різдво, 25 грудня, температура повітря буде близько 0 °C. Таким чином, погода особливо не зміниться.

Також, за прогнозами синоптиків, найбільших снігопадів варто остерігатися у січні.

погода Київ синоптик температура повітря хмари

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:23 Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

19:19 Непереможний українець Новицький виграв 14-й бій в кар'єрі

19:18 Синоптики повідомили про невтішну погоду на Київщині завтра

19:04 Черги на кордоні з Польщею — зафіксовано понад 50 автобусів

18:42 Зеленський пообіцяв помсту окупантам за обстріли України

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

18:29 Реванш Усик-Ф'юрі — за кого вболівати українцям в андеркарді

18:24 Військовий пояснив, хто і чому хоче підписати контракт із ЗСУ

18:00 Як працюватимуть банки, пошта та магазини в Одесі на свята

17:55 Сьогодні день зимового сонцестояння — що це означає

17:45 Снігу не варто чекати — синоптики дали прогноз погоди в Одесі

19:23 Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

19:19 Непереможний українець Новицький виграв 14-й бій в кар'єрі

19:18 Синоптики повідомили про невтішну погоду на Київщині завтра

19:04 Черги на кордоні з Польщею — зафіксовано понад 50 автобусів

18:42 Зеленський пообіцяв помсту окупантам за обстріли України

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

18:29 Реванш Усик-Ф'юрі — за кого вболівати українцям в андеркарді

18:24 Військовий пояснив, хто і чому хоче підписати контракт із ЗСУ

18:00 Як працюватимуть банки, пошта та магазини в Одесі на свята

17:55 Сьогодні день зимового сонцестояння — що це означає

17:45 Снігу не варто чекати — синоптики дали прогноз погоди в Одесі

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу

18 грудня 2024

06:32 Лише 1 яйце та сир — цей сніданок рідні будуть просити щодня