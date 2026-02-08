Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Синоптики предупредили киевлян о похолодании и объявили опасность

Синоптики предупредили киевлян о похолодании и объявили опасность

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 21:56
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 9 февраля от Укргидрометцентра
Люди на улице зимой. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 9 февраля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики объявили первый уровень опасности из-за метеорологических явлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Киеве и области 9 февраля

Осадков в течение суток не предвидится. На дорогах будет гололедица. Ветер преимущественно северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 9 лютого
Прогноз погоды в Украине на 9 февраля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью -13...-18 °C, днем -7...-12 °C;
  • в Киеве ночью -14...-16 °C, днем -8...-10 °C.

Опасные метеорологические явления

Синоптики объявили первый уровень опасности из-за гололеда на дорогах. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Погода в Києві 9 лютого
Гололедица в Киеве и области 9 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Одесской области завтра возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха снизится до -9 °C.

А синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра ожидается до -22 °С. Значительных осадков по всей территории Украины не предвидится.

погода Киев Укргидрометцентр Украина Киевская область прогноз погоды
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации