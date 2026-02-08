Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 9 февраля от Укргидрометцентра

Люди на улице зимой. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 9 февраля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики объявили первый уровень опасности из-за метеорологических явлений.

Погода в Киеве и области 9 февраля

Осадков в течение суток не предвидится. На дорогах будет гололедица. Ветер преимущественно северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха:

по Киевской области ночью -13...-18 °C, днем -7...-12 °C;

в Киеве ночью -14...-16 °C, днем -8...-10 °C.

Опасные метеорологические явления

Синоптики объявили первый уровень опасности из-за гололеда на дорогах. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Напомним, в Одесской области завтра возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха снизится до -9 °C.

А синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра ожидается до -22 °С. Значительных осадков по всей территории Украины не предвидится.