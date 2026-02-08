Прогноз погоди в Києві та області на завтра 9 лютого від Укргідрометцентру

Синоптики попередили киян про похолодання та оголосили небезпеку
Погода в Києві та області завтра, 9 лютого, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через метеорологічні явища.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 9 лютого
Опадів упродовж доби не передбачається. На дорогах буде ожеледиця. Вітер переважно північного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі -13...-18 °C, вдень -7...-12 °C;
- у Києві вночі -14...-16 °C, вдень -8...-10 °C.
Небезпечні метеорологічні явища
Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через ожеледицю на дорогах. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Нагадаємо, на Одещині завтра можливий невеликий сніг. Вночі температура повітря знизиться до -9 °C.
А синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра очікується до -22 °С. Значних опадів по всій території України не передбачається.
