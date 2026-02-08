Прогноз погоди в Києві та області на завтра 9 лютого від Укргідрометцентру

Люди на вулиці взимку. Фото: УНІАН

Погода в Києві та області завтра, 9 лютого, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через метеорологічні явища.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Києві та області 9 лютого

Опадів упродовж доби не передбачається. На дорогах буде ожеледиця. Вітер переважно північного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 9 лютого. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі -13...-18 °C, вдень -7...-12 °C;

у Києві вночі -14...-16 °C, вдень -8...-10 °C.

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через ожеледицю на дорогах. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Ожеледиця в Києві та області 9 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, на Одещині завтра можливий невеликий сніг. Вночі температура повітря знизиться до -9 °C.

А синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра очікується до -22 °С. Значних опадів по всій території України не передбачається.