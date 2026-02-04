Видео
Главная Киев Синоптики предупреждают о непогоде в Киеве завтра — чего ждать

Дата публикации 4 февраля 2026 20:15
Прогноз погоды в Киеве на 5 февраля — синоптики предупредили об опасности
На улице идет сильный снег. Фото: Новини.LIVE

В Украину идет потепление, однако в четверг, 5 февраля, столицу все еще сковывает стужа. Синоптики прогнозируют в Киеве снег и мороз. Местами возможен сильный юго-восточный ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Киеве на 5 февраля

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра 5 февраля в Киеве будет облачно. Ночью и днем ожидается умеренный снег. Водителей и пешеходов предупреждают об опасности — на дорогах возможна гололедица.

Якою буде погода у Києві 5 лютого
Прогноз погоды в Киеве на 5 февраля. Фото: скриншот

Кроме того, киевлянам стоит ожидать сильных порывов ветра — 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в области будет -7...-12 °С. Днем ожидается -3...-8 °С. В самой столице днем прогнозируют -4...-6 °С, а ночью — -8...-10 °С.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украину вернется тепло. Прогноз дал сурок Тимка.

Также мы рассказывали о том, какой будет погода до конца недели. Синоптики дали прогноз.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
