Україна
Синоптики попереджають про негоду у Києві завтра — чого чекати

Синоптики попереджають про негоду у Києві завтра — чого чекати

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 20:15
Прогноз погоди у Києві на 5 лютого — синоптики попередили про небезпеку
На вулиці йде сильний сніг. Фото: Новини.LIVE

В Україну йде потепління, однак у четвер, 5 лютого, столицю все ще скує холоднеча. Синоптики прогнозують у Києві сніг та мороз. Місцями можливий сильний південно-східний вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Прогноз погоди в Києві на 5 лютого

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру 5 лютого у Києві буде хмарно. Вночі та вдень очікується помірний сніг. Водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку — на дорогах можлива ожеледиця.

Якою буде погода у Києві 5 лютого
Прогноз погоди у Києві на 5 лютого. Фото: скриншот

Крім того, киянам варто очікувати на сильні пориви вітру — 7-12 м/с. Температура повітря вночі в області буде -7...-12 °С. Вдень очікується -3...-8 °С. У самій столиці вдень прогнозують -4...-6 °С, а вночі — -8...-10 °С.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україну повернеться тепло. Прогноз дав бабак Тимко.

Також ми розповідали про те, якою буде погода до кінця тижня. Синоптики дали прогноз.

Київ сніг морози прогнози прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
