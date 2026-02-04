Прогноз погоди у Києві на 5 лютого — синоптики попередили про небезпеку

На вулиці йде сильний сніг. Фото: Новини.LIVE

В Україну йде потепління, однак у четвер, 5 лютого, столицю все ще скує холоднеча. Синоптики прогнозують у Києві сніг та мороз. Місцями можливий сильний південно-східний вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди в Києві на 5 лютого

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру 5 лютого у Києві буде хмарно. Вночі та вдень очікується помірний сніг. Водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку — на дорогах можлива ожеледиця.

Прогноз погоди у Києві на 5 лютого. Фото: скриншот

Крім того, киянам варто очікувати на сильні пориви вітру — 7-12 м/с. Температура повітря вночі в області буде -7...-12 °С. Вдень очікується -3...-8 °С. У самій столиці вдень прогнозують -4...-6 °С, а вночі — -8...-10 °С.

