Погода в Киеве и Киевской области 25 января — прогноз от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают жителей Киева и области об опасности
В воскресенье, 25 января, на Киевщине и в столице сохранится зимний характер погоды с морозами и снегом. Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые могут повлиять на работу транспорта.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды в Киеве и области на 25 января
В течение суток ожидается облачная погода с небольшим снегом. На дорогах местами образуется гололедица, что будет представлять повышенную опасность для водителей и пешеходов. Ветер преимущественно юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха по Киевской области ночью составит -8...-13°C, днем — -4...-9 °C. В Киеве в ночные часы прогнозируют -8...-10°C, днем - -5...-7°C.
Кроме того, синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Завтра на территории Киевской области и города Киева ожидается гололедица. Установлен I уровень опасности (желтый).
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также к осложнению движения транспорта.
Отметим, в Укргидрометцентре предупредили об опасности по всей территории Украины.
А также завтра в Одессе ожидается мокрый снег и гололед.
