Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Синоптики предупреждают жителей Киева и области об опасности

Синоптики предупреждают жителей Киева и области об опасности

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 20:52
Погода в Киеве и Киевской области 25 января — прогноз от Укргидрометцентра
Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 25 января, на Киевщине и в столице сохранится зимний характер погоды с морозами и снегом. Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые могут повлиять на работу транспорта.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Киеве и области на 25 января

В течение суток ожидается облачная погода с небольшим снегом. На дорогах местами образуется гололедица, что будет представлять повышенную опасность для водителей и пешеходов. Ветер преимущественно юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по Киевской области ночью составит -8...-13°C, днем — -4...-9 °C. В Киеве в ночные часы прогнозируют -8...-10°C, днем - -5...-7°C.

Кроме того, синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Завтра на территории Киевской области и города Киева ожидается гололедица. Установлен I уровень опасности (желтый).

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также к осложнению движения транспорта.

Отметим, в Укргидрометцентре предупредили об опасности по всей территории Украины.

А также завтра в Одессе ожидается мокрый снег и гололед.

погода Киев Киевская область зима прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации