Погода в Києві та Київській області 25 січня — прогноз від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають мешканців Києва та області про небезпеку
У неділю, 25 січня, на Київщині та в столиці збережеться зимовий характер погоди з морозами та снігом. Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища, які можуть вплинути на роботу транспорту.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди в Києві та області на 25 січня
Протягом доби очікується хмарна погода з невеликим снігом. На дорогах подекуди утвориться ожеледиця, що становитиме підвищену небезпеку для водіїв і пішоходів. Вітер переважно південно-східний, швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по Київській області вночі становитиме -8...-13°C, вдень — -4...-9 °C. У Києві в нічні години прогнозують -8...-10°C, вдень — -5...-7°C.
Крім того, синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Завтра на території Київщини та міста Києва очікується ожеледиця. Встановлено I рівень небезпечності (жовтий).
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також до ускладнення руху транспорту.
Зазначимо, в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку по всій території України.
А також завтра в Одесі очікується мокрий сніг та ожеледь.
