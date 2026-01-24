Відео
Головна Київ Синоптики попереджають мешканців Києва та області про небезпеку

Синоптики попереджають мешканців Києва та області про небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 20:52
Погода в Києві та Київській області 25 січня — прогноз від Укргідрометцентру
Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 25 січня, на Київщині та в столиці збережеться зимовий характер погоди з морозами та снігом. Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища, які можуть вплинути на роботу транспорту.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Прогноз погоди в Києві та області на 25 січня

Протягом доби очікується хмарна погода з невеликим снігом. На дорогах подекуди утвориться ожеледиця, що становитиме підвищену небезпеку для водіїв і пішоходів. Вітер переважно південно-східний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по Київській області вночі становитиме -8...-13°C, вдень — -4...-9 °C. У Києві в нічні години прогнозують -8...-10°C, вдень — -5...-7°C.

Крім того, синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Завтра на території Київщини та міста Києва очікується ожеледиця. Встановлено I рівень небезпечності (жовтий).

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також до ускладнення руху транспорту.

Зазначимо, в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку по всій території України.

А також завтра в Одесі очікується мокрий сніг та ожеледь.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
