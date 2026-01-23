Видео
Україна
Видео

Синоптики призывают киевлян быть осмотрительными на дорогах

Синоптики призывают киевлян быть осмотрительными на дорогах

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 19:50
Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 24 января
Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 24 января, на Киевщине и в столице сохранится зимняя погода с морозами и осадками. Синоптики предупреждают о скользких дорогах и призывают водителей и пешеходов быть внимательными.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Прогноз погоды в Киеве и области на 24 января

По прогнозу, по территории Киевской области и в Киеве будет облачно. Днем местами ожидается небольшой снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Ветер восточный, 5-10 м/с, местами может создавать ощущение большего холода. Температура воздуха по области ночью составит -6...-11°С, днем — -4...-9°С. В Киеве ночью ожидается -9...-11°С, днем - -7...-9°С.

Прогноз погоди 24 січня
Карта погоды 24 января. Фото: meteopost.com

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о резком изменении погоды из-за влияния циклона.

А также в Харькове ожидается ухудшение погоды в эти выходные.

погода Киев Укргидрометцентр Киевская область прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
