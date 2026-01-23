Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Синоптики закликають киян бути обачними на дорогах

Синоптики закликають киян бути обачними на дорогах

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 19:50
Прогноз погоди в Києві та Київській області на 24 січня
Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 24 січня, на Київщині та в столиці збережеться зимова погода з морозами та опадами. Синоптики попереджають про слизькі дороги і закликають водіїв та пішоходів бути уважними.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Києві та області на 24 січня

За прогнозом, по території Київської області та в Києві буде хмарно. Вдень місцями очікується невеликий сніг. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с, місцями може створювати відчуття більшого холоду. Температура повітря по області вночі становитиме -6...-11°С, вдень — -4...-9°С. У Києві вночі очікується -9...-11°С, вдень — -7...-9°С.

Прогноз погоди 24 січня
Карта погоди 24 січня. Фото: meteopost.com

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди через вплив циклону.

А також у Харкові очікується погіршення погоди цими вихідними.

погода Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації