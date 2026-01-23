Прогноз погоди в Києві та Київській області на 24 січня

Синоптики закликають киян бути обачними на дорогах
У суботу, 24 січня, на Київщині та в столиці збережеться зимова погода з морозами та опадами. Синоптики попереджають про слизькі дороги і закликають водіїв та пішоходів бути уважними.
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди в Києві та області на 24 січня
За прогнозом, по території Київської області та в Києві буде хмарно. Вдень місцями очікується невеликий сніг. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.
Вітер східний, 5-10 м/с, місцями може створювати відчуття більшого холоду. Температура повітря по області вночі становитиме -6...-11°С, вдень — -4...-9°С. У Києві вночі очікується -9...-11°С, вдень — -7...-9°С.
