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Синоптики прогнозируют сильный холод и дождь в Киеве — прогноз погоды на завтра

13 октября 2024 22:31
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Киеве 14 октября
Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Киеве и области в понедельник, 14 сентября, будет дождливой и холодной. Поэтому стоит захватить с собой зонт и одеться потеплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Киевской области 14 октября синоптики прогнозируют переменную погоду. Облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ночью прогнозируется умеренный дождь, а днем лишь небольшие осадки.

Ветер западного направления, умеренный, скоростью 7-12 м/с, что придаст прохлады к общей картине дня.

Температура воздуха по области ночью будет от +3°С до +8°С, а днем следует ожидать от +8 до +13°С.

В столице, Киеве ночью температура опустится до +6...+8°С, а днем следует ожидать +10...+12°С.

Киев погода
Карта погоды. Фото: sinoptik.ua

Напомним, погода в Украине 14 октября будет достаточно прохладной и кое-где дождливой. В Карпатах стоит ожидать мороз.

В течение недели, 14-20 октября, ожидается местами облачная и дождливая погода. Также синоптики предупреждают о заморозках на западе.

погода Киев Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине

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