Прогноз погоды в Киеве 14 октября

Синоптики прогнозируют сильный холод и дождь в Киеве — прогноз погоды на завтра
Погода в Киеве и области в понедельник, 14 сентября, будет дождливой и холодной. Поэтому стоит захватить с собой зонт и одеться потеплее.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 14 октября
В Киевской области 14 октября синоптики прогнозируют переменную погоду. Облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ночью прогнозируется умеренный дождь, а днем лишь небольшие осадки.
Ветер западного направления, умеренный, скоростью 7-12 м/с, что придаст прохлады к общей картине дня.
Температура воздуха по области ночью будет от +3°С до +8°С, а днем следует ожидать от +8 до +13°С.
В столице, Киеве ночью температура опустится до +6...+8°С, а днем следует ожидать +10...+12°С.
Напомним, погода в Украине 14 октября будет достаточно прохладной и кое-где дождливой. В Карпатах стоит ожидать мороз.
В течение недели, 14-20 октября, ожидается местами облачная и дождливая погода. Также синоптики предупреждают о заморозках на западе.
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