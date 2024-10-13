Прогноз погоди у Києві 14 жовтня

Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області в понеділок, 14 вересня, буде дощовою та холодною. Тому варто захопити із собою парасольку та вдягтися тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві 14 жовтня

На Київщині 14 жовтня синоптики прогнозують мінливу погоду. Очікується хмарність із проясненнями, місцями можливі дощі. Вночі прогнозується помірний дощ, а вдень — лише невеликі опади.

Вітер західного напрямку, помірний, швидкістю 7-12 м/с, що додасть прохолоди до загальної картини дня.

Температура повітря по області вночі становитиме від +3°С до +8°С, а вдень варто очікувати від +8 до +13°С.

У столиці, Києві, вночі температура опуститься до +6...+8°С, а вдень варто очікувати +10...+12°С.

Карта погоди. Фото: sinoptik.ua

Нагадаємо, погода в Україні14 жовтня буде досить прохолодною та подекуди дощовою. У Карпатах варто очікувати на мороз.

А протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода. Також синоптики попереджають про заморозки на заході.