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Синоптики рассказали, какая погода будет в Киеве завтра

29 октября 2023 16:09
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 30 октября в Укргидрометцентре рассказали, какой погоды ждать в Киеве.
Погода в Киеве в понедельник. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 30 октября, жителей столицы ожидает облачная, но теплая погода. Днем погода будет благоприятной для прогулок, без осадков, с несильным южным ветром.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве 30 октября

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 7-12 м/с.
  • Температура +16...+21 °С днем, а ночью +7...+21 °С.
  • Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.
  • Влажность — 73%.
Прогноз погоды в Киеве 30 октября
Прогноз погоды в Киеве 30 октября. Фото: sinoptik

Погода в ноябре

Напомним, синоптики сделали прогноз погоды на ноябрь — он будет аномально теплым. В следующем месяце сохранится тенденция к влажной погоде, а первый снег и морозы маловероятны.

Это будет обусловлено активной западной переноской воздушных масс и развитием циклонов в Атлантико-Европейском секторе. Таким образом, преобладают южные и юго-западные ветры, которые обеспечат проникновение теплого и влажного воздуха средиземноморского происхождения.

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