Прогноз погоды на 30 октября в Укргидрометцентре рассказали, какой погоды ждать в Киеве.

Синоптики рассказали, какая погода будет в Киеве завтра
29 октября 2023 16:09
Погода в Киеве в понедельник. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 30 октября, жителей столицы ожидает облачная, но теплая погода. Днем погода будет благоприятной для прогулок, без осадков, с несильным южным ветром.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Погода в Киеве 30 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура +16...+21 °С днем, а ночью +7...+21 °С.
- Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.
- Влажность — 73%.
Погода в ноябре
Напомним, синоптики сделали прогноз погоды на ноябрь — он будет аномально теплым. В следующем месяце сохранится тенденция к влажной погоде, а первый снег и морозы маловероятны.
Это будет обусловлено активной западной переноской воздушных масс и развитием циклонов в Атлантико-Европейском секторе. Таким образом, преобладают южные и юго-западные ветры, которые обеспечат проникновение теплого и влажного воздуха средиземноморского происхождения.
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