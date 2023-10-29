Прогноз погоды на 30 октября в Укргидрометцентре рассказали, какой погоды ждать в Киеве.

Погода в Киеве в понедельник. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 октября, жителей столицы ожидает облачная, но теплая погода. Днем погода будет благоприятной для прогулок, без осадков, с несильным южным ветром.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве 30 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура +16...+21 °С днем, а ночью +7...+21 °С.

Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

Влажность — 73%.

Прогноз погоды в Киеве 30 октября. Фото: sinoptik

Погода в ноябре

Напомним, синоптики сделали прогноз погоды на ноябрь — он будет аномально теплым. В следующем месяце сохранится тенденция к влажной погоде, а первый снег и морозы маловероятны.

Это будет обусловлено активной западной переноской воздушных масс и развитием циклонов в Атлантико-Европейском секторе. Таким образом, преобладают южные и юго-западные ветры, которые обеспечат проникновение теплого и влажного воздуха средиземноморского происхождения.