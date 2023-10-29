Прогноз погоди на 30 жовтня — в Укргідрометцентрі розповіли, яку погоди чекати в Києві

Погода у Києві в понеділок. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 жовтня, жителів столиці чекає подекуди хмарна, але тепла погода. Вдень погода буде сприятливою для прогулянок, без опадів, з несильним південним вітром.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Києві 30 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура +16...+21 °С вдень, а вночі +7...+21 °С.

Атмосферний тиск — 746 мм рт. ст.

Вологість — 73 %.

Прогноз погоди в Києві 30 жовтня. Фото: sinoptik

Погода у листопаді

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз погоди на листопад — він буде аномально теплим. Наступного місяця збережеться тенденція до вологої погоди, а перший сніг та стійкі морози малоймовірні.

Це буде зумовлено активним західним перенесенням повітряних мас та розвитком циклонів в Атлантико-Європейському секторі. Таким чином, будуть переважати південно та південно-західні вітри, які забезпечать проникнення теплого та вологого повітря середземноморського походження.