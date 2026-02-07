Прогноз погоды в Киеве на 8 февраля — будут ли сильные морозы

Люди идут по городу во время сильного снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 8 февраля, в Киеве и Киевской области ожидаются снег и гололедица. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в течение завтрашнего дня.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве 8 февраля

В воскресенье, 8 февраля, в Киеве и Киевской области будет облачно. Ожидаются незначительный снег и гололедица на дорогах.

Ветер завтра будет преимущественно северный, в пределах 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем -4...-9 °С.

В Киеве будет несколько теплее — ночью и днем -4...-6 °С.

В Укргидрометцентре также предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киев — 8 февраля на дорогах гололедица.

Ожидается первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения. А также к нарушению движения транспорта.

Предупреждение об опасных погодных явлениях 8 февраля. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

