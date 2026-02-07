Прогноз погоди у Києві на 8 лютого — чи будуть сильні морози

Люди йдуть містом під час сильного снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 8 лютого, у Києві та Київській області очікуються сніг та ожеледиця. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища протягом завтрашнього дня.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у Facebook, передає Новини.LIVE.

Погода у Києві 8 лютого

У неділю, 8 лютого, у Києві та на Київщині буде хмарно. Очікуються незначний сніг та ожеледиця на дорогах.

Вітер завтра буде переважно північний, у межах 5-10 м/с. Температура по області вночі та вдень -4...-9 °С.

Натомість у Києві буде дещо тепліше — вночі та вдень -4...-6 °С.

В Укргідрометцентрі також попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ — 8 лютого на дорогах ожеледиця.

Очікується перший рівень небезпеки — жовтий.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення. А також до порушення руху транспорту.

Попередження про небезпечні погодні явища 8 лютого. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

