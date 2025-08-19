Видео
Главная Киев Синоптики шокировали — прогноз погоды в Киеве на завтра

Синоптики шокировали — прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 18:32
Погода в Киеве 20 августа от Укргидрометцентра
Люди гуляют по городу летом. Фото: Новини.LIVE

В среду, 20 августа, в Киеве и области ожидается небольшая облачность. Однако погода будет сухой — осадков не прогнозируется.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:
Погода в Киеве 20 августа. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Киеве 20 августа

По прогнозам Укргидрометцентра, в среду, 20 августа, в Киеве и Киевской области незначительная облачность. Однако погода будет сухой — дождей не ожидается. Ветер преимущественно юго-западный, в пределах 5-10 м/с.

Температура по области ночью +10...+15 °C. Днем в среду температура воздуха прогреется до +22...+27 °C.

В Киеве ночью воздух будет уже довольно осенним — +13...+15 °C. Днем жителей и гостей столицы порадует летнее тепло — +24...+26 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала, какой будет погода в Украине 20 августа.

Ранее мы информировали, какой будет погода в Украине в течение всей недели 18-24 августа.

погода Киев лето прогноз погоды жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
