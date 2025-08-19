Погода в Киеве 20 августа от Укргидрометцентра

Синоптики шокировали — прогноз погоды в Киеве на завтра
В среду, 20 августа, в Киеве и области ожидается небольшая облачность. Однако погода будет сухой — осадков не прогнозируется.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Киеве 20 августа
По прогнозам Укргидрометцентра, в среду, 20 августа, в Киеве и Киевской области незначительная облачность. Однако погода будет сухой — дождей не ожидается. Ветер преимущественно юго-западный, в пределах 5-10 м/с.
Температура по области ночью +10...+15 °C. Днем в среду температура воздуха прогреется до +22...+27 °C.
В Киеве ночью воздух будет уже довольно осенним — +13...+15 °C. Днем жителей и гостей столицы порадует летнее тепло — +24...+26 °C.
Синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала, какой будет погода в Украине 20 августа.
