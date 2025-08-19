Погода у Києві 20 серпня від Укргідрометцентру

Люди гуляють містом влітку. Фото: Новини.LIVE

У середу, 20 серпня, у Києві та області очікується невелика хмарність. Однак погода буде сухою — опадів не прогнозується.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Погода у Києві 20 серпня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода у Києві 20 серпня

За прогнозами Укргідрометцентру, у середу, 20 серпня, у Києві та на Київщині незначна хмарність. Однак погода буде сухою — дощів не очікується. Вітер переважно південно-західний, у межах 5-10 м/с.

Температура по області вночі +10...+15 °C. Вдень у середу температура повітря прогріється до +22...+27 °C.

У Києві вночі повітря буде вже доволі осіннім — +13...+15 °C. Вдень мешканців та гостей столиці потішить літнє тепло — +24...+26 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Синоптик Наталка Діденко також спрогнозувала, якою буде погода в Україні 20 серпня.

