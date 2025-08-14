Видео
Синоптики шокировали прогнозами — погода в Киеве на завтра

Синоптики шокировали прогнозами — погода в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 13:43
Прогноз погоды в Киеве на 15 августа — детали
Люди гуляют по городу во время летней жары. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 15 августа, в Киеве будет довольно теплая и ясная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится.

Об этом информирует Meteoprog.

Погода у Києві
Погода в Киеве 15 августа. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве 15 августа

Как сообщает Meteoprog, в пятницу, 15 августа, в Киеве будет ясная погода, осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет около +15 °С, а днем столбики термометров покажут +24 °С.

Ветер в столице 15 августа будет северо-восточный с переходом в северный, в пределах 3-4 м/с.

Погода у Києві
Погода на 15 августа. Фото: Укргидрометцентр

Атмосферное давление — 754 мм рт. ст., а влажность воздуха составит около 52%.

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в Киеве 15 августа без осадков, около +25 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода по всей территории Украины 15 августа.

А климатолог Светлана Краковская рассказала, до какого года в Украине могут исчезнуть зимы.

Автор:
Светлана Силенко
Автор:
Светлана Силенко
