Прогноз погоды в Киеве на 15 августа — детали

В пятницу, 15 августа, в Киеве будет довольно теплая и ясная погода.

Об этом информирует Meteoprog.

Погода в Киеве 15 августа

Как сообщает Meteoprog, в пятницу, 15 августа, в Киеве будет ясная погода, осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет около +15 °С, а днем столбики термометров покажут +24 °С.

Ветер в столице 15 августа будет северо-восточный с переходом в северный, в пределах 3-4 м/с.

Погода на 15 августа. Фото: Укргидрометцентр

Атмосферное давление — 754 мм рт. ст., а влажность воздуха составит около 52%.

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в Киеве 15 августа без осадков, около +25 °С.

