Прогноз погоды в Киеве на 15 августа — детали

Синоптики шокировали прогнозами — погода в Киеве на завтра
В пятницу, 15 августа, в Киеве будет довольно теплая и ясная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится.
Об этом информирует Meteoprog.
Погода в Киеве 15 августа
Как сообщает Meteoprog, в пятницу, 15 августа, в Киеве будет ясная погода, осадков не предвидится.
Температура воздуха ночью будет около +15 °С, а днем столбики термометров покажут +24 °С.
Ветер в столице 15 августа будет северо-восточный с переходом в северный, в пределах 3-4 м/с.
Атмосферное давление — 754 мм рт. ст., а влажность воздуха составит около 52%.
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в Киеве 15 августа без осадков, около +25 °С.
