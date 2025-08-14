Прогноз погоди у Києві на 15 серпня — деталі

Синоптики шокували прогнозами — погода у Києві на завтра
У п'ятницю, 15 серпня, у Києві буде доволі тепла та ясна погода. За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається.
Про це інформує Meteoprog.
Погода у Києві 15 серпня
Як повідомляє Meteoprog, у п'ятницю, 15 серпня, в Києві буде ясна погода, опадів не передбачається.
Температура повітря вночі буде близько +15 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +24 °С.
Вітер у столиці 15 серпня буде північно-східний з переходом у північний, у межах 3-4 м/с.
Атмосферний тиск — 754 мм рт. ст., а вологість повітря становитиме близько 52%.
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у Києві 15 серпня без опадів, близько +25 °С.
