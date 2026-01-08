Когда в Киеве будут сильные морозы — прогноз погоды

Синоптики спрогнозировали, когда Киев накроют морозы до -30
Синоптики предупреждают, что в ближайшее время в Киеве ожидается значительное похолодание. В частности, прогнозируются сильные морозы до -30 °С.
Об этом, в частности, свидетельствует прогноз на сайте Ventusky.
Когда в Киеве будут сильные морозы
Синоптики отмечают, что жителям столицы стоит готовиться к сильным холодам.
Следовательно, в середине января столицу накроет значительное похолодание. Температура воздуха в Киеве может достигать -27 °С по ощущениям.
На погодной карте, опубликованной на сайте Ventusky, указано, что достаточно холодным днем может стать четверг, 15 января.
Синоптики предполагают, что именно в этот день в период с 01:00 до 04:00 температура воздуха может ощущаться как -27 °С. А начиная с 7 часов утра — -23...-24 °С.
В то же время на сайте Meteo указано, что температура 15 января может доходить до -19 °С. При этом будет снег.
По данным сайта Sinoptik.ua, днем столбики термометров могут опускаться до -12...-14 °С.
Ранее начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказывал, что теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии.
А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, температура снова упадет.
Недавно синоптики предупредили о резком изменении погодных условий в Украине.
Также стало известно, что из-за ухудшения погодных условий в украинских школах могут продлить каникулы.
