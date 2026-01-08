Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Синоптики спрогнозували, коли Київ накриють морози до -30

Синоптики спрогнозували, коли Київ накриють морози до -30

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 22:37
Коли у Києві будуть сильні морози — прогноз погоди
Люди йдуть містом під час снігопаду та морозу. Ілюстративне фото. Новини.LIVE

Синоптики попереджають, що найближчим часом у Києві очікується значне похолодання. Зокрема, прогнозуються сильні морози до -30 °С.

Про це, зокрема, свідчить прогноз на сайті Ventusky.

Реклама
Читайте також:

Коли у Києві будуть сильні морози

Синоптики зазначають, що жителям столиці варто готуватися до сильних холодів.

Відтак, у середині січня столицю накриє значне похолодання. Температура повітря у Києві може сягати -27 °С за відчуттями. 

На погодній карті, опублікованій на сайті Ventusky, зазначено, що досить холодним днем може стати четвер, 15 січня.

Синоптики припускають, що саме у цей день у період з 01:00 до 04:00 температура повітря може відчуватись як -27 °С. А починаючи з 7 години ранку — -23...-24 °С.

Водночас на сайті Meteo вказано, що температура 15 січня може доходити до -19 °С. При цьому буде сніг.

Коли у Києві будуть морози
Погода на 15 січня у Києві. Фото: sinoptik.ua

За даними сайту Sinoptik.ua, вдень стовпчики термометрів можуть опускатися до -12...-14 °С

Раніше начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповідав, що теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон із центром над країнами Балтії.

А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас із півночі, темпера знову впаде.

Нещодавно синоптики попередили про різку зміну погодних умов в Україні.

Також стало відомо, що через погіршення погодних умов в українських школах можуть продовжити канікули.

Київ зима морози синоптик прогноз погоди снігопад
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації