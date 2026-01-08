Коли у Києві будуть сильні морози — прогноз погоди

Синоптики спрогнозували, коли Київ накриють морози до -30
Синоптики попереджають, що найближчим часом у Києві очікується значне похолодання. Зокрема, прогнозуються сильні морози до -30 °С.
Про це, зокрема, свідчить прогноз на сайті Ventusky.
Коли у Києві будуть сильні морози
Синоптики зазначають, що жителям столиці варто готуватися до сильних холодів.
Відтак, у середині січня столицю накриє значне похолодання. Температура повітря у Києві може сягати -27 °С за відчуттями.
На погодній карті, опублікованій на сайті Ventusky, зазначено, що досить холодним днем може стати четвер, 15 січня.
Синоптики припускають, що саме у цей день у період з 01:00 до 04:00 температура повітря може відчуватись як -27 °С. А починаючи з 7 години ранку — -23...-24 °С.
Водночас на сайті Meteo вказано, що температура 15 січня може доходити до -19 °С. При цьому буде сніг.
За даними сайту Sinoptik.ua, вдень стовпчики термометрів можуть опускатися до -12...-14 °С
Раніше начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповідав, що теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон із центром над країнами Балтії.
А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас із півночі, темпера знову впаде.
Нещодавно синоптики попередили про різку зміну погодних умов в Україні.
Також стало відомо, що через погіршення погодних умов в українських школах можуть продовжити канікули.
