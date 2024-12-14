Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на завтра, 15 декабря

Синоптики спрогнозировали погоду на Киевщине завтра
В Киеве и области в воскресенье, 15 декабря, облачно с прояснениями. Температура воздуха будет составлять около -5...+3 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Telegram.
Погода на Киевщине 15 декабря
В Киевской области завтра прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег. На дорогах местами будет гололедица.
По данным синоптиков, ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять:
- ночью -8...+3 °С;
- днем -2...+3 °С.
В Киеве ночью будет -5...-3 °С, днем — около 0 °С.
Напомним, в Харьковской области завтра ожидается небольшой мокрый снег и слабое налипание мокрого снега.
Также синоптики предупреждают об усилении юго-западного ветра в Одессе и области сегодня ночью.
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