Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на завтра, 15 декабря

Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области в воскресенье, 15 декабря, облачно с прояснениями. Температура воздуха будет составлять около -5...+3 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Telegram.

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В Киевской области завтра прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег. На дорогах местами будет гололедица.

По данным синоптиков, ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять:

ночью -8...+3 °С;

днем -2...+3 °С.

В Киеве ночью будет -5...-3 °С, днем — около 0 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, в Харьковской области завтра ожидается небольшой мокрый снег и слабое налипание мокрого снега.

Также синоптики предупреждают об усилении юго-западного ветра в Одессе и области сегодня ночью.