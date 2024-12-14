Прогноз погоди у Києві та Київській області на завтра, 15 грудня

Синоптики спрогнозували погоду на Київщині завтра
У Києві та області у неділю, 15 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме близько -5...+3 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.
Погода на Київщині 15 грудня
У Київській області завтра прогнозують хмарну погоду з проясненнями та невеликий сніг. На дорогах місцями буде ожеледиця.
За даними синоптиків, вітер очікується південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі -8...+3 °С;
- вдень -2...+3 °С.
Водночас у Києві вночі буде -5...-3 °С, вдень — близько 0 °С.
Нагадаємо, на Харківщині завтра очікується невеликий мокрий сніг та слабке налипання мокрого снігу.
Також синоптики попереджають про посилення південно-західного вітру в Одесі та області сьогодні вночі.
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