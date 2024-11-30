Прогноз погоды в Киеве и области 1 декабря от Укргидрометцентра

Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 1 декабря, будет облачной и без осадков. Однако в течение дня ожидается значительное снижение видимости из-за густого тумана.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По прогнозам синоптиков, в воскресенье в области температура ночью будет колебаться от -2 до 0 °С, днем от +1 до +3 °С.

В Киеве температура воздуха ночью ожидается около 0 °С, а днем столбики термометров покажут от +1 до +3 °С.

Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Погода в Киеве на 1 декабря. Фото: Meteoprog

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики предупреждают о тумане, который накроет столицу и Киевскую область.

В течение дня ожидается значительное снижение видимости до 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности — желтый.

Такие погодные условия могут осложнить движение транспорта, особенно на дорогах, поэтому водителям советуют быть осторожными за рулем.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы сообщали, что в первые дни декабря Украина будет находиться под влиянием антициклона.

Синоптики прогнозируют на 1 декабря сухую погоду без осадков. Тем не менее, местами возможны туманы и изморозь.