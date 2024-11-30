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Синоптики закликали киян бути обережними завтра — прогноз погоди

30 листопада 2024 15:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди у Києві та області 1 грудня від Укргідрометцентру
Туман у Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода у Києві та області завтра, 1 грудня, буде хмарною та без опадів. Однак, протягом дня очікується значне зниження видимості через густий туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За прогнозами синоптиків, у неділю в області температура вночі коливатиметься від -2 °С до 0 °С, вдень від +1 °С до +3 °С.

У Києві температура повітря вночі очікується близько 0 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 °С до +3 °С.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Погода у Києві
Погода у Києві на 1 грудня. Фото: Meteoprog

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики попереджають про густий туман, який накриє столицю та Київську область.

Протягом дня очікується значне зниження видимості до 200–500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, особливо на автошляхах, тому водіям радять бути обережними за кермом.

Туман у Києві
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що у перші дні грудня Україна перебуватиме під впливом антициклону

Синоптики прогнозують на 1 грудня суху погоду без опадів. Проте, місцями можливі тумани та паморозь

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