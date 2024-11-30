Прогноз погоди у Києві та області 1 грудня від Укргідрометцентру

Синоптики закликали киян бути обережними завтра — прогноз погоди
Погода у Києві та області завтра, 1 грудня, буде хмарною та без опадів. Однак, протягом дня очікується значне зниження видимості через густий туман.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві та області 1 грудня
За прогнозами синоптиків, у неділю в області температура вночі коливатиметься від -2 °С до 0 °С, вдень від +1 °С до +3 °С.
У Києві температура повітря вночі очікується близько 0 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 °С до +3 °С.
Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Синоптики попереджають про густий туман, який накриє столицю та Київську область.
Протягом дня очікується значне зниження видимості до 200–500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.
Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, особливо на автошляхах, тому водіям радять бути обережними за кермом.
Раніше ми повідомляли, що у перші дні грудня Україна перебуватиме під впливом антициклону.
Синоптики прогнозують на 1 грудня суху погоду без опадів. Проте, місцями можливі тумани та паморозь.
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