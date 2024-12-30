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Синоптики удивили прогнозом для Киевщины на завтра

30 декабря 2024 18:39
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киевской области 31 декабря — ожидается облачность.
Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Киеве и области во вторник, 31 декабря, ожидается облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха не превышает +5 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Скриншот поста Укргидрометцентра

Ожидается западный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +2...-3 °С, а днем — 0…+5 °С.

В Киеве ночью будет около 0 °С, а днем - +2…+4 °С.

Напомним, в Украине 31 декабря прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха будет днем 0...+5 °C.

В Харькове и области сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с.

погода Киев Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине

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