Прогноз погоди на Київщині 31 грудня — очікується хмарність

Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

У Києві та області у вівторок, 31 грудня, очікується хмарна погода без істотних опадів. Температура повітря не перевищуватиме +5 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області 31 грудня

Скриншот допису Укргідрометцентру

Очікується західний вітер з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря ро області вночі становитиме +2...-3 °С, а вдень — 0…+5 °С.

У Києві вночі буде близько 0 °С, а вдень — +2…+4 °С.

Нагадаємо, в Україні 31 грудня прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме 0...+5 °C.

У Харкові та області завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Очікуються пориви вітру до 14 м/с.