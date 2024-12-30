Прогноз погоди на Київщині 31 грудня — очікується хмарність

Синоптики здивували прогнозом для Київщини на завтра
У Києві та області у вівторок, 31 грудня, очікується хмарна погода без істотних опадів. Температура повітря не перевищуватиме +5 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві та області 31 грудня
Очікується західний вітер з поривами 7-12 м/с.
Температура повітря ро області вночі становитиме +2...-3 °С, а вдень — 0…+5 °С.
У Києві вночі буде близько 0 °С, а вдень — +2…+4 °С.
Нагадаємо, в Україні 31 грудня прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме 0...+5 °C.
У Харкові та області завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Очікуються пориви вітру до 14 м/с.
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