Сырский и Умеров обсудили с министром обороны Швеции военное сотрудничество
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым принял участие во встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Были обсуждены, в частности, приоритеты военного сотрудничества.
Об этом Сырский сообщил в Telegram в воскресенье, 25 февраля.
Встреча Сырского и Умерова с Йонсоном
"Были обсуждены приоритеты военного сотрудничества и потребности Вооруженных Сил Украины на фронте для победы над Россией", — говорится в сообщении.
Сырский выразил благодарность от имени ВСУ за выверенные действенные взаимные решения и подходы для поддержки безопасности Украины и всей Европы.
Он отметил, что шведские САУ Archer и другое вооружение уже на практике доказало свою эффективность на украинском поле боя.
Напомним, 14 февраля Сырский и Умеров посетили воинские части и подразделения, обороняющие Авдеевское и Купянское направления.
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