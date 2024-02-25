Сырский и Умеров обсудили с министром обороны Швеции военное сотрудничество

Александр Сырский и Рустем Умеров. Фото: Telegram/Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым принял участие во встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Были обсуждены, в частности, приоритеты военного сотрудничества.

Об этом Сырский сообщил в Telegram в воскресенье, 25 февраля.

Встреча Сырского и Умерова с Йонсоном

"Были обсуждены приоритеты военного сотрудничества и потребности Вооруженных Сил Украины на фронте для победы над Россией", — говорится в сообщении.

Сырский выразил благодарность от имени ВСУ за выверенные действенные взаимные решения и подходы для поддержки безопасности Украины и всей Европы.

Встреча с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Фото: Telegram/Сырский

Он отметил, что шведские САУ Archer и другое вооружение уже на практике доказало свою эффективность на украинском поле боя.

Скриншот поста Сырского

Напомним, 14 февраля Сырский и Умеров посетили воинские части и подразделения, обороняющие Авдеевское и Купянское направления.

Также мы писали, что Главнокомандующий и Министр обороны обсудили усиление ПВО с Командующим силами НАТО в Европе.