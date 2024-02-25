Сирський та Умєров обговорили з міністром оборони Швеції військове співпробітництво

Олександр Сирський та Рустем Умєров. Фото: Telegram/Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом з Міністром оборони України Рустемом Умєровим взяв участь в зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Було обговорено, зокрема, пріоритети військового співробітництва.

Про це Сирський повідомив у Telegram у неділю, 25 лютого.

Зустріч Сирського й Умєрова з Йонсоном

"Були обговорені пріоритети військового співробітництва та потреби Збройних Сил України на фронті для перемоги над Росією", — йдеться у повідомленні.

Сирський висловив вдячність від імені ЗСУ за вивірені дієві обопільні рішення й підходи задля підтримки безпеки України та усієї Європи.

Зустріч з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Фото: Telegram/Сирський

Він зауважив, що шведські САУ Archer та інше озброєння вже на практиці довело свою ефективність на українському полі бою.

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, 14 лютого Сирський та Умєров відвідали військові частини та підрозділи, які обороняють Авдіївський та Куп'янський напрямки.

Також ми писали, що Головнокомандувач та Міністр оборони обговорили посилення ППО з Командувачем сил НАТО у Європі.