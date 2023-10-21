Пробки на въезде в Киев 21 октября

Пробки на въезд в Киев. Фото: Новини.Live

Сегодня, 21 октября, на въезде в Киев очереди из авто не зафиксированы. Небольшие пробки возможны только со стороны Вишневого на Воздухофлотском проспекте.

Об этом сообщает корреспондент Новости.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 21 октября

По состоянию на 21 октября на въездах в столицу Украины не зафиксированы пробки. Пока незначительные очереди из автомобилей есть со стороны Вишневого на Воздухофлотском проспекте. Однако водителям не придется слишком долго ждать, чтобы заехать в Киев и передвигаться по городу.

Кроме того, во избежание пробок водители могут воспользоваться маршрутом через проспект Победы и быстро добраться до центра Киева.

Въезд в Киев со стороны Вишневого 21 октября. Фото: Google Maps

Со стороны Чабанов пробок не обнаружено, время поездки составит чуть больше 30 минут.

Въезд в Киев со стороны Чабанов 21 октября. Фото: Google Maps

Если водителям нужно добраться из Броваров до центра, то незначительные пробки встретят их на Броварском проспекте перед метро Лесная. До центра столицы сейчас можно добраться примерно за 40 минут.

Въезд в Киев со стороны Броваров 21 октября. Фото: Google Maps

Одной из главных причин пробок на въезде в столицу является размещение блокпостов вокруг города. В результате этого автомобили иногда долго не могут въехать в Киев, а в час пик колонна авто может растянуться на километры.

Напомним, Кабинет Министров Украины изменил ПДД для украинских водителей. Таким образом, правительство пытается приблизить законодательство нашего государства в соответствии с юридическими нормами Европейского Союза.

Также мы писали ранее, Министерство цифровой трансформации начало тестировать сервис перерегистрации авто в приложении "Дія". Однако чтобы принять участие в тестировании, нужно соответствовать определенным требованиям.