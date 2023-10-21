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Ситуація на дорогах при в’їзді до Києва на сьогодні

21 жовтня 2023 09:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Затори на в’їзді в Київ 21 жовтня
Затори на в’їзд до Києва. Фото: Новини.Live
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сьогодні, 21 жовтня, на в'їзді до Києва черг з авто не зафіксовано. Невеликі затори можливі лише з боку Вишневого на Повітрофлотському проспекті.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Станом на 21 жовтня на в'їздах до столиці України не зафіксовано заторів. Наразі незначні черги з автомобілів є з боку Вишневого на Повітрофлотському проспекті. Однак водіям не доведеться надто довго чекати, аби заїхати в Київ та пересуватись містом.

Крім того, щоб уникнути заторів водії можуть скористатись маршрутом через проспект Перемоги і швидко дістатися до центру Києва.

В’їзд до Києва зі сторони Вишневого
В’їзд до Києва зі сторони Вишневого 21 жовтня. Фото: Google Maps

Зі сторони Чабанів заторів не виявлено, час поїздки складе трохи більше 30 хвилин.

В’їзд до Києва зі сторони Чабанів
В’їзд до Києва зі сторони Чабанів 21 жовтня. Фото: Google Maps

Якщо водіям потрібно дістатися з Броварів до центру, то незначні затори зустрінуть їх на Броварському проспекті перед метро Лісова. До центру столиці зараз можливо дістатися за приблизно 40 хвилин.

В’їзд до Києва зі сторони Броварів
В’їзд до Києва зі сторони Броварів 21 жовтня. Фото: Google Maps

Однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розміщення блокпостів навколо міста. Внаслідок цього автомобілі іноді довго не можуть в'їхати до Києва, а під час години пік колона авто може розтягнутися на кілометри.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України змінив Правила дорожнього руху для українських водіїв. Таким чином, уряд намагається наблизити законодавство нашої держави відповідно до правничих норм Європейського Союзу.

Також ми писали раніше, Міністерство цифрової трансформації розпочало тестувати сервіс перереєстрації авто у додатку "Дія". Однак, щоб взяти участь у тестуванні, потрібно відповідати певним вимогам.

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