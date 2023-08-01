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Скандал с ботофермой в Киеве: полицейские открыли уголовное дело

1 августа 2023 16:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Скандал с ботофермой в Киеве: полицейские открыли уголовное дело
Полиция открыла уголовное дело по деятельности call-центра в Киеве. Фото: полиция Киевщины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столичные полицейские открыли уголовное дело по факту деятельности call-центра в Подольском районе. Работники обвиняются в работе на страну-агрессора.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Детали дела

По данным следствия, полицейские 47 работников и более 200 обустроенных рабочих мест.

"С места происшествия изъяты системные блоки, жесткие диски, мобильные телефоны и рабочие блокноты. Кроме того, были найдены печати российских компаний и банков", — говорят правоохранители.

 

Полиция открыла уголовное дело по деятельности call-центра в Киеве. Фото: полиция Киевщины

 

Полиция открыла уголовное дело по деятельности call-центра в Киеве. Фото: полиция Киевщины

На момент проверки в офисе находились 47 человек, двое из них оказались иностранцами.

В настоящее время продолжаются мероприятия по их причастности к сотрудничеству с Россией.

Напомним, ранее мы писали, что на днях народный депутат Николай Тищенко обвинил своего коллегу Олега Семинского в том, что он якобы причастен к работе call-центра, который работал на Россию.

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