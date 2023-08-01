Скандал із ботофермою в Києві: поліціянти відкрили кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо діяльності call-центру в Києві. Фото: поліція Київщини

У столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом діяльності call-центру у Подільському районі. Працівників звинувачують у роботі на країну-агресора.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, поліцейські 47 працівників та понад 200 облаштованих робочих місць.

"З місця події вилучено системні блоки, жорсткі диски, мобільні телефони та робочі блокноти. Крім того, було знайдено печатки російських компаній та банків", — кажуть правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо діяльності call-центру в Києві. Фото: поліція Київщини

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо діяльності call-центру в Києві. Фото: поліція Київщини

На момент перевірки в офісі перебували 47 людей, двоє з них виявились іноземцями.

Наразі тривають заходи щодо їхньої причетності до співпраці з Росією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що днями народний депутат Микола Тищенко звинуватив свого колегу Олега Семінського в тому, що той начебто причетний до роботи call-центру, який працював на Росію.