Закупка на восстановление Охматдета — Шмыгаль объяснил ситуацию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE.

В Украине продолжается экспертиза повреждений в больнице "Охматдет" . Государство не участвовало в закупках для восстановления заведения, которые проводил Благотворительный фонд.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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Шмыгаль заявил, что государство не участвовало в закупках, которые проводил Благотворительный фонд "Охматдет" для восстановления больницы.

"Сейчас сформирован наблюдательный совет, состоящий из 15 человек, семь человек — представители международных доноров, которые дали свои средства на восстановление больницы. Остальные восемь представителей — "гражданское общество" сформированы, в частности, из пациентских организаций", — пояснил премьер-министр.

Шмыгаль также отметил, что сейчас идет экспертиза повреждений больницы, результаты которой будут известны в течение месяца, после чего примут решение о дальнейших тендерах и шагах.

"На сегодня продолжается экспертиза повреждений больницы. Это важно, ведь некоторые системы визуально кажутся целыми, но повреждения - чрезвычайно серьезные. Экспертиза будет завершена в течение месяца. Затем будут приняты решения по тендерам и дальнейшим шагам", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, у общественности будет полный доступ к контролю за расходами на восстановление медучреждения.