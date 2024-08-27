Закупівля на відбудову Охматдиту — Шмигаль пояснив ситуацію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE.

В Україні триває експертиза пошкоджень у лікарні "Охматдит". Держава не брала участі у закупівлях для відбудови закладу, які проводив Благодійний фонд.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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Шмигаль заявив, що держава не брала участі у закупівлях, які проводив Благодійний фонд "Охматдит" для відбудови лікарні.

"Наразі сформована наглядова рада, яка складається з 15 осіб, сім осіб — представники міжнародних донорів, які дали свої кошти на відбудову лікарні. Інші вісім представників — "громадянське суспільство" сформоване, зокрема, з пацієнтських організацій", — пояснив прем'єр-міністр.

Шмигаль також зазначив, що наразі триває експертиза пошкоджень лікарні, результати якої будуть відомі протягом місяця, після чого ухвалять рішення щодо подальших тендерів та кроків.

"Станом на сьогодні триває експертиза пошкоджень лікарні. Це важливо, адже деякі системи візуально здаються цілими, але пошкодження — надзвичайно серйозні. Експертиза буде завершена протягом місяця. Потім будуть ухвалені рішення щодо тендерів і подальших кроків", — підкреслив Шмигаль.

За його словами, громадськість матиме повний доступ до контролю за витратами на відбудову медзакладу.