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Главная Киев Скандал с военными в Петропавловской Борщаговке: Азов выступил с заявлением

Скандал с военными в Петропавловской Борщаговке: Азов выступил с заявлением

Ua ru
2 ноября 2026 21:59
Азов прокомментировал обвинения в удержании военных в Петропавловской Борщаговке Азов
Командир группировки войск "Азов" и 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" бригадный генерал Денис Прокопенко. Фото: "Азов"

Первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов" отреагировал на сообщения о предполагаемом удерживании военнослужащих во временном пункте дислокации воинской части 3121 в Киевской области. В подразделении подтвердили, что четырех военных, задержанных после самовольного оставления части, доставили в госпиталь с травмами, а обстоятельства инцидента проверяют правоохранители.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление 1-го корпуса НГУ "Азов".

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Бойцы корпуса "Азов"
Бойцы корпуса "Азов". Фото: "Азов"

В "Азове" прокомментировали ситуацию в Киевской области

По информации корпуса, 2 ноября в соцсетях начали распространяться непроверенные сообщения о якобы пытках военнослужащих на территории временного пункта дислокации воинской части 3121.

После этого возле военного городка собрались гражданские, которые требовали передать им мобилизованных. Получив отказ, они заблокировали работу объекта и пытались попасть внутрь без разрешения.

На место прибыл командующий НГУ Александр Пивненко. Он лично провел родственников некоторых военнослужащих на территорию городка и показал условия их пребывания.

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В корпусе уточнили, что там находились мобилизованные и военные, задержанные после самовольного оставления части, которые ожидали распределения по подразделениям. У четверых последних были травмы, поэтому их направили в госпиталь для обследования.

Накажут ли виновных за возможное насилие

В "Азове" подчеркнули, что в случае подтверждения незаконных насильственных действий в отношении военнослужащих виновные должны понести наказание.

"Для командования 1-го корпуса НГУ "Азов" личный состав — это наибольшая ценность", — говорится в заявлении.

В корпусе также подчеркнули, что принципы сохранения жизни и здоровья военных в равной степени касаются службы на фронте и в тылу, независимо от продолжительности пребывания человека в армии.

Также командование осудило неправомерные действия в отношении военнослужащих, одновременно призвав граждан не препятствовать работе воинских частей и ориентироваться на официальные сообщения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов лично прибыл в Петропавловскую Борщаговку. Чиновник приехал на место инцидента возле частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии. Он хочет лично разобраться в обстоятельствах происшествия.

Также Новини.LIVE писал, что полиция Киевской области опровергла сообщения о незаконном удержании людей и гибели гражданина в Петропавловской Борщаговке.

конфликт военнослужащие Национальная гвардия Украины корпус Азов Петропавловская Борщаговка
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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