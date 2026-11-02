Командир угруповання військ "Азов" та 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" бригадний генерал Денис Прокопенко. Фото: "Азов"

Перший корпус Національної гвардії України "Азов" відреагував на повідомлення про ймовірне утримування військовослужбовців у тимчасовому пункті дислокації військової частини 3121 на Київщині. У підрозділі підтвердили, що чотирьох військових, затриманих після самовільного залишення частини, доправили до госпіталю з травмами, а обставини інциденту перевіряють правоохоронці.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву 1-го корпусу НГУ "Азов".

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Бійці корпусу "Азов". Фото: "Азов"

В "Азові" прокоментували ситуацію на Київщині

За інформацією корпусу, 2 листопада в соцмережах почали поширюватися неперевірені повідомлення про нібито катування військовослужбовців на території тимчасового пункту дислокації військової частини 3121.

Після цього біля військового містечка зібралися цивільні, які вимагали передати їм мобілізованих. Отримавши відмову, вони заблокували роботу об'єкта та намагалися потрапити всередину без дозволу.

На місце прибув командувач НГУ Олександр Півненко. Він особисто провів родичів деяких військовослужбовців на територію містечка та показав умови їхнього перебування.

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У корпусі уточнили, що там перебували мобілізовані та військові, затримані після самовільного залишення частини, які очікували розподілу до підрозділів. Четверо останніх мали травми, тому їх направили до госпіталю для обстеження.

Чи покарають винних через можливе насильство

В "Азові" наголосили, що в разі підтвердження незаконних насильницьких дій щодо військовослужбовців винні мають понести покарання.

"Для командування 1-го корпусу НГУ "Азов" особовий склад — це найбільша цінність", — йдеться в заяві.

У корпусі також підкреслили, що принципи збереження життя та здоров'я військових однаково стосуються служби на фронті й у тилу, незалежно від тривалості перебування людини у війську.

Також командування засудило неправомірні дії щодо військовослужбовців, водночас закликавши громадян не перешкоджати роботі військових частин та орієнтуватися на офіційні повідомлення.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов особисто прибув до Петропавлівської Борщагівки. Посадовець приїхав на місце інциденту біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії. Він хоче особисто розібратися в обставинах події.

Також Новини.LIVE писав, що поліція Київської області спростувала повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина в Петропавлівській Борщагівці.