Метро на Виноградарь в Киеве — КМ заключил договор на продолжение строительства

Процесс строительства метро. Фото: Киевский метрополитен

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" договорилось с ООО "Группа компаний "Автострада" о продолжении строительства линии метро до жилмассива Виноградарь. Стоимость работ составляет почти 14 миллиардов гривен.

Об этом Киевский метрополитен сообщает в Facebook в четверг, 15 августа.

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"Победителем тендера стало ООО "Группа компаний "Автострада". Закупка произведена на электронной платформе публичных закупок Prozorro. Срок выполнения строительных работ составляет 30 месяцев, а их стоимость составляет 13 785 000 000,00 грн", — отметили в предприятии.

В настоящее время работают над оформлением разрешительных документов и передачей строительных площадок подрядчику. Затем начнутся строительные работы.

"Строительство метро на Виноградарь — важный городской проект, реализация которого обеспечит жилой массив Виноградарь и жителей Подольского района скоростным пассажирским транспортом, а также круглосуточными надежными укрытиями", — отметили в Киевском метрополитене.

В ведомстве добавили, что на строительстве метро на Виноградаре завершен правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца" протяженностью 1 250 м, построены основные конструкции вентиляционного узла, тяговой подстанции, частично возведены двухъярусные тоннели и ограждающие конструкции.

Скриншот сообщения с Facebook-страницы "КП "Киевский метрополитен"

Что известно о скандальном метро на Виноградарь в Киеве

Как известно, в июле 2018 года Киевская городская администрация утвердила проект строительства метро от станции "Сырец" до Виноградаря, в том числе станций "Проспект Правды" и "Мостицкая".

Первую очередь работ планировали завершить до конца 2019 года, но дату открытия метро несколько раз переносили, и даже в июне 2021 года мэр столицы Виталий Кличко обещал запуск поездов до конца того же года.

В начале сентября "Київметробуд" попросил перенести срок завершения первой очереди строительства на 2023 год, заявив, что сможет завершить работы только при выделении дополнительного финансирования. В октябре 2022 года Киевсовет сократил расходы на метро из-за остановки строительства.

В декабре 2023 года договор с "Київметробудом" был расторгнут в суде из-за нарушения сроков строительства, а "Киевский метрополитен" объявил тендер на продолжение работ.