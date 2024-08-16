Метро на Виноградарь в Киеве — КМ заключил договор на продолжение строительства

Скандальное метро на Виноградарь — в Киеве продолжат строительство почти за 14 млрд грн
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" договорилось с ООО "Группа компаний "Автострада" о продолжении строительства линии метро до жилмассива Виноградарь. Стоимость работ составляет почти 14 миллиардов гривен.
Об этом Киевский метрополитен сообщает в Facebook в четверг, 15 августа.
Строительство метро на Виноградарь
"Победителем тендера стало ООО "Группа компаний "Автострада". Закупка произведена на электронной платформе публичных закупок Prozorro. Срок выполнения строительных работ составляет 30 месяцев, а их стоимость составляет 13 785 000 000,00 грн", — отметили в предприятии.
В настоящее время работают над оформлением разрешительных документов и передачей строительных площадок подрядчику. Затем начнутся строительные работы.
"Строительство метро на Виноградарь — важный городской проект, реализация которого обеспечит жилой массив Виноградарь и жителей Подольского района скоростным пассажирским транспортом, а также круглосуточными надежными укрытиями", — отметили в Киевском метрополитене.
В ведомстве добавили, что на строительстве метро на Виноградаре завершен правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца" протяженностью 1 250 м, построены основные конструкции вентиляционного узла, тяговой подстанции, частично возведены двухъярусные тоннели и ограждающие конструкции.
Что известно о скандальном метро на Виноградарь в Киеве
Как известно, в июле 2018 года Киевская городская администрация утвердила проект строительства метро от станции "Сырец" до Виноградаря, в том числе станций "Проспект Правды" и "Мостицкая".
Первую очередь работ планировали завершить до конца 2019 года, но дату открытия метро несколько раз переносили, и даже в июне 2021 года мэр столицы Виталий Кличко обещал запуск поездов до конца того же года.
В начале сентября "Київметробуд" попросил перенести срок завершения первой очереди строительства на 2023 год, заявив, что сможет завершить работы только при выделении дополнительного финансирования. В октябре 2022 года Киевсовет сократил расходы на метро из-за остановки строительства.
В декабре 2023 года договор с "Київметробудом" был расторгнут в суде из-за нарушения сроков строительства, а "Киевский метрополитен" объявил тендер на продолжение работ.
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