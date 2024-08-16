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Скандальне метро на Виноградар — у Києві продовжать будівництво за майже 14 млрд грн

16 серпня 2024 02:11
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Метро на Виноградар у Києві — КМ уклав договір на продовження будівництва
Процес будівництва метро. Фото: Київський метрополітен
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" домовилось із ТОВ "Група компаній "Автострада" про продовження будівництва лінії метро до житлового масиву Виноградар. Вартість робіт становить майже 14 мільярдів гривень.

Про це Київський метрополітен повідомляє у Facebook у четвер, 15 серпня. 

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"Переможцем тендера стало ТОВ "Група компаній "Автострада". Закупівлю проведено на електронній платформі публічних закупівель Prozorro. Строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців, а їхня вартість становить 13 785 000 000,00 грн", — зазначили в підприємстві.

Зараз працюють над оформленням дозвільних документів та передачею будівельних майданчиків підряднику. Опісля почнуться будівельні роботи.

"Будівництво метро на Виноградар — важливий міський проєкт, реалізація якого забезпечить житловий масив Виноградар і мешканців Подільського району швидкісним пасажирським транспортом, а також цілодобовими надійними укриттями", — наголосили в Київському метрополітені.

У відомстві додали, що на будівництві метро на Виноградар завершено правий тунель від "Мостицької" до "Сирця" протяжністю 1 250 м, побудовано основні конструкції вентиляційного вузла, тягової підстанції, частково зведені двоярусні тунелі та огороджувальні конструкції.

Будівництво метро на Виноградар у Києві
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки "КП "Київський метрополітен"

Що відомо про скандальне метро на Виноградар у Києві

Як відомо, у липні 2018 року Київська міська адміністрація затвердила проєкт будівництва метро від станції "Сирець" до Виноградаря, зокрема станцій "Проспект Правди" і "Мостицька".

Першу чергу робіт планували завершити до кінця 2019 року, але дату відкриття метро кілька разів переносили, і навіть у червні 2021 року мер столиці Віталій Кличко обіцяв запуск поїздів до кінця того ж року.

На початку вересня "Київметробуд" попросив перенести термін завершення першої черги будівництва на 2023 рік, заявивши, що зможе завершити роботи лише за умови виділення додаткового фінансування. У жовтні 2022 року Київрада скоротила видатки на метро через зупинку будівництва.

У грудні 2023 року договір з "Київметробудом" був розірваний у суді через порушення термінів будівництва, а "Київський метрополітен" оголосив тендер на продовження робіт.

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