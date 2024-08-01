Графики отключения света в Киеве на 2 августа

Разрушенная ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook

Графики отключений в Киеве 2 августа не будут применяться. Это связано с уменьшением потребления и вводом в работу блоков АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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График отключения света в Киеве 2 августа

В Укрэнерго сообщили, что отключения 2 августа в Украине не планируются. Там призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будут сообщать дополнительно.

Информация об отключении от Укрэнерго. Фото: скриншот

Чтобы проверить, как будут отключать электроэнергию в определенный день, нужно перейти по ссылкам:

В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме будет улучшаться, однако предупредил о вероятной угрозе новых российских обстрелов.

Также мы писали, что в Закарпатье запустили первую ветровую электростанцию. Одна такая ветряная мельница может обеспечить электроэнергией до 3 000 домохозяйств.