Графики отключения света в Киеве на 2 августа

Отмена графиков — как завтра будут выключать свет в Киеве
Графики отключений в Киеве 2 августа не будут применяться. Это связано с уменьшением потребления и вводом в работу блоков АЭС.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
График отключения света в Киеве 2 августа
В Укрэнерго сообщили, что отключения 2 августа в Украине не планируются. Там призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будут сообщать дополнительно.
Чтобы проверить, как будут отключать электроэнергию в определенный день, нужно перейти по ссылкам:
В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме будет улучшаться, однако предупредил о вероятной угрозе новых российских обстрелов.
Также мы писали, что в Закарпатье запустили первую ветровую электростанцию. Одна такая ветряная мельница может обеспечить электроэнергией до 3 000 домохозяйств.
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